POL-LB: Ditzingen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Jeep die Kreisstraße 1688 von Ditzingen-Heimerdingen kommend in Richtung Eberdingen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch dagegen zu lenken, verlor er im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. In der Folge drehte sich der Jeep um die eigene Achse und kam rund acht Meter weiter in einer Wiese zum Stehen. Der 33-Jährige wurde nach dem Verkehrsunfall durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Jeep war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

