POL-LB: Ludwigsburg: Führungstreffen von Polizei und Feuerwehr im Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Auf Einladung von Polizeipräsident Burkhard Metzger und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Ludwigsburg, Klaus Haug, kamen am Dienstagabend ab 18:30 Uhr die Kommandanten der Feuerwehren im Landkreis Ludwigsburg sowie das Führungspersonal des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu einer gemeinsamen Dienstbesprechung beim Landratsamt Ludwigsburg zusammen. Die eigentlich regelmäßig stattfindende Besprechungsrunde musste aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren ausgesetzt werden und konnte nun erstmals wieder in Präsenz stattfinden. Der Sozialdezernent des Landkreises Ludwigsburg, Heiner Pfrommer, begrüßte die Teilnehmenden und hob die Bedeutung des Austauschs zwischen Polizei und Feuerwehr hervor. Getreu dem Motto "in Krisen Köpfe kennen" hatten die Angehörigen von Polizei und Feuerwehr die Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen auszutauschen. Unter anderem standen dabei der Großbrand in einem Bietigheimer Möbelhaus, das Vorgehen von Rettungskräften in lebensbedrohlichen Einsatzlagen sowie die Gefahren von brennenden Elektrofahrzeugen auf der Tagesordnung. Weiterhin stellte die Drohnengruppe der Feuerwehr Walheim am Neckar ihre außergewöhnlichen technischen Möglichkeiten sowie die Einsatzgebiete der Drohnen vor. "Es ist wichtig, dass Polizei und Feuerwehr sich zu bedeutsamen Einsatzthemen austauschen können. Und es ist gut, das endlich auch wieder persönlich tun zu können", so Polizeipräsident Metzger. Ergänzend betonten auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Ludwigsburg, Klaus Haug, sowie Kreisbrandmeister Andy Dorroch die Bedeutung des persönlichen Zusammentreffens von Führungskräften beider Behörden. Die gemeinsamen Dienstbesprechungen zwischen dem Polizeipräsidium Ludwigsburg und den Kreisfeuerwehrverbänden Ludwigsburg und Böblingen finden im jährlichen Wechsel der Landkreise statt.

