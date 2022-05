Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Roßwag: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer kam es am Mittwoch gegen 15:40 Uhr auf der Rathausstraße in Roßwag. Eine 63-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die Rathausstraße in Richtung Mühlhäuser Straße. An der Kreuzung zur Sankt-Martin-Straße bog sie nach links ab und übersah hierbei mutmaßlich einen auf der Mühlhäuser Straße entgegenkommenden 37-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision stürzt der Radfahrer zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Hierbei wurde sein Rennrad, eine Einzelanfertigung im Wert rund 15.000 Euro, stark beschädigt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell