POL-LB: Vaihingen an der Enz: Lkw reiß sich Tank auf und verliert große Mengen an Diesel

Ludwigsburg (ots)

Beim Rangieren übersah ein 44-jähriger Lkw-Lenker am Mittwoch gegen 19:00 Uhr in der Tafingerstraße in Vaihingen an der Enz mutmaßlich einen Felsbrocken und riss sich den Tank seines Lkw auf. Anschließend fuhr er auf ein nahegelegenes Firmengelände um Ware abzuladen. Durch den Riss im Tank entstand eine rund 30 Meter lange Dieselspur auf der Fahrbahn, zudem traten größere Mengen Dieselkraftstoff auf dem Firmengelände aus. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrkräften aus und pumpte den Tank des Lkw leer. Eine Reinigungsfirma übernahm, unter Einsatz eines Spezialfahrzeugs, die Reinigung der Fahrbahn sowie des Firmengeländes. Ein entstandener Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zu einer Umweltgefahr kam es nicht.

