POL-LB: Leonberg - Höfingen: Einbrecher auf Gartengrundstücken unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Waldenbuch und Dettenhausen rückten am Mittwochabend mit sechs Fahrzeugen und 50 Wehrkräften in das Schaichtal aus, nachdem der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich in dem Waldgebiet östlich des Gewerbegebiets "Breitwasen" in Dettenhausen scheinbar ein Lager eingerichtet und Feuer gemacht. Die Feuerstelle ...

mehr