Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfinger: 78-Jährige wird Opfer falscher Polizeibeamter

Ludwigsburg (ots)

Eine 78 Jahre alte Sindelfingerin wurde am Mittwoch Opfer der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter". Sie wurde gegen 11:30 Uhr von einem angeblichen Kriminalbeamten angerufen, der ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft machte, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen und ihr Hab und Gut nun in Gefahr sei. Dies stünde auch in Zusammenhang damit, dass es einen verdächtigen Bankmitarbeiter gebe. Auf Anweisung hin begab sich die Seniorin zu ihrer Bank, um einen vierstelligen Bargeldbetrag abzuheben und Gold abzuholen. Anschließend verfuhr sie, wie mit den Tätern vereinbart und deponierte beides in ihrem PKW, den sie dann auf einen Parkplatz in der Arthur-Gruber-Straße unverschlossen abstellte. Als sie etwa eine Stunde später zum Parkplatz zurückkehrte, hatten die Täter Bargeld und Wertmetall aus dem Fahrzeuge entnommen. Der Betrug fiel der 78-Jährigen erst in einem Gespräch mit ihrer Tochter auf und sie verständigte die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell