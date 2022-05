Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 81-Jähriger verunglückt auf Aichtalradweg

Ludwigsburg (ots)

Ein 81 Jahre alter Radfahrer musste am Mittwoch schwer verletzt vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 17:05 Uhr im Bereich Waldenbuch gestürzt war. Der Senior war auf dem Aichtalradweg zwischen Waldenbuch und Schönaich unterwegs. Als er an einer Einmündung kurz vor dem Rohrwiesensee nach rechts abbiegen wollte, um dem Aichtalradweg weiter zu folgen, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Radfahrer befand sich in Begleitung zweier Zeugen. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

