Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, betraten Unbekannte einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Sie entwendeten Konserven, Alkohol sowie zwei Taschen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Suhl unter der Rufnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell