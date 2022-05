POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Eglosheimer Straße - LKW gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Murr und Marbach am Neckar mussten am Mittwoch gegen 12.40 Uhr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten in die Zeppelinstraße in Murr ausrücken, nachdem es zu einem LKW-Unfall gekommen war. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße hatte die 37 Jahre alte Lenkerin eine Grundstücksmauer gestreift und einer der Kraftstofftanks war leckgeschlagen. In der Folge lief Diesel ...

