Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Sportgeschäft; Wohnungsbrand

Reutlingen (ots)

In den Gegenverkehr gerutscht

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 40-Jähriger am Dienstagmorgen auf der Gönninger Steige (L 230) verursacht hat. Der Mann fuhr mit seinem Honda CR-V gegen acht Uhr auf der Steige bergabwärts. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Focus eines 56-Jährigen. Der angegurtete Ford Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher, der den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei nicht angegurtet war, erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in die Klinik eingeliefert werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Straßenmeisterei kam es bis etwa 10.30 Uhr zu Behinderungen auf der Steige. (cw)

Gomadingen (RT): Auf Dach gelandet

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen den Überschlag mit seinem Wagen nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt überstanden. Der 46-Jährige war gegen acht Uhr mit seinem Smart auf der L 230 von Offenhausen herkommend in Richtung Kohlstetten unterwegs. Offenbar war er dabei auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn zu schnell unterwegs. Der Smart kam kurz nach dem Ortsschild Offenhausen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Es wurde abgeschleppt. Der Blechschaden beträgt etwa 5.000 Euro. (mr)

Münsingen - Auingen (RT): Einbruch in Sportgeschäft (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Dienstag ist in ein Sportgeschäft in der Hauptstraße eingebrochen und eine Vielzahl von Ski sowie Skibindungen im Wert von rund 80.000 Euro gestohlen worden. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 06.30 Uhr, gelangten vermutlich mehrere unbekannte Täter über ein gewaltsam aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten die Diebe nach derzeitigen Erkenntnissen etwa 230 Paar Ski der Marken Fischer, Kästle und Dynastar sowie etwa 50 Paar Ski-Bindungen. Das Diebesgut dürfte in ein Fahrzeug verladen und mit diesem abtransportiert worden sein. Weiterhin durchsuchten die Täter die Firma, wobei sie auf die Wechselgeldkasse stießen und diese ausplünderten. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder denen dort ein größeres Fahrzeug aufgefallen ist. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (ks)

Neckartenzlingen (ES): Wohnungsbrand

Ein technischer Defekt könnte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Wohnung in der Hauptstraße am Dienstagmorgen gewesen sein. Gegen 8.40 Uhr hatte eine Bewohnerin Brandgeruch aus dem Bereich des zentral eingebauten, ölbetriebenen Dauerbrand-Kachelofens bemerkt. Nachdem sie die Feuerraumtüre geöffnet hatte, stellte sie Flammen im Bereich einer Ölleitung fest. Nach ersten eigenen Löschversuchen mit Hilfe eines Angehörigen musste die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Die Bewohnerin und ihr Angehöriger wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der durch den Rauchgasniederschlag entstandene Sachschaden in der Wohnung ist noch nicht bekannt, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge aber im vierstelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell