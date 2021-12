Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw kollidiert mit Stadtbahn in Leinfelden-Echterdingen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lkw mit Stadtbahn zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist am Dienstagmorgen beim Zusammenstoß eines Lkw mit einer Stadtbahn in Leinfelden entstanden. Ein 58-Jähriger wollte gegen neun Uhr mit seinem Lastwagen der Marke MAN von einem Firmengelände aus nach links auf die Max-Lang-Straße in Richtung Echterdingen einfahren. Hierbei kam er zu weit nach rechts, geriet mit dem rechten Vorderrad auf die parallel zur Straße verlaufenden Schienen und kollidierte mit der in Richtung Möhringen fahrenden Stadtbahn. Der Lkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Unfallverursacher war ersten Erkenntnissen nach, wie die etwa 60 Fahrgäste in der Bahn, unverletzt geblieben. Der 62 Jahre alte Lenker der Stadtbahn hatte einen Schock erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst, der mit sechs Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt war, versorgt. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Stadt vor Ort. Gegen 10.45 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-420 Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell