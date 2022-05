Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: LKW-Unfall - Kraftstoff ausgelaufen

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Murr und Marbach am Neckar mussten am Mittwoch gegen 12.40 Uhr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten in die Zeppelinstraße in Murr ausrücken, nachdem es zu einem LKW-Unfall gekommen war. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße hatte die 37 Jahre alte Lenkerin eine Grundstücksmauer gestreift und einer der Kraftstofftanks war leckgeschlagen. In der Folge lief Diesel aus. Der Kraftstoff gelangte auch in die Kanalisation und in ein Rückhaltebecken. Dem alarmierten Leiter des Bauhofs gelang es noch rechtzeitig das Becken abzuriegeln, so dass kein Diesel in die Murr geriet. Der Kraftstoff, der sich auf der Straße befand, wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr abgebunden. Anschließend wurde die Straße fachgerecht gereinigt. Der beschädigte Tank konnte provisorisch geflickt werden, so dass die 37-Jährige bis zu einer Werkstatt fahren konnte. Neben dem Bürgermeister der Stadt Murr, befanden sich auch zwei Mitarbeitende des Landratsamts Ludwigsburg vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand an der Mauer kein Sachschaden. Eine Umweltgefahr kann bislang ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Sachschaden am LKW wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell