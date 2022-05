Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger von Gleichaltrigem mit Pfefferspray angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen zwischen vier Jugendlichen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, die mit einem Pfeffersprayangriff endete. Die Jugendlichen, die dieselbe Schule im Fischerpfad besuchen, sollen sich zur Aussprache einer Meinungsverschiedenheit auf einen Parkplatz in der Schwarzwaldstraße begeben haben. Dort habe ein ebenfalls 17-Jähriger dem Geschädigten unvermittelt und aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend machten sich der Angreifer und seine beiden Begleiter davon. Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

