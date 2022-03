Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Küchenbrand in Bendorf/Rhein, Untere Vallendarer Straße

Bendorf/Rhein (ots)

Am 05.03.2022 um 22:30 Uhr kam es in der Unteren Vallendarer Straße in Bendorf/Rhein zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Herdes zu einem Brandausbruch, welcher umgehend auf die Küche übergriff und diese in Vollbrand setzte. Nur dem schnellen Eingreifen der FFW Bendorf ist es zu verdanken, dass der Brand umgehend gelöscht werden konnte und sich nicht weiter ausbreitete. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich glücklicherweise unverletzt in Sicherheit bringen. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte sich aber im mittleren 5-stelligen Bereich bewegen. Im Einsatz befanden sich die FFW Bendorf, das DRK, die Stadt Bendorf und die Polizeiinspektion Bendorf.

