POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der B 49 bei KO-Horchheim

Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Vormittag des 01.03.2022 kam es auf der B 42, in Fahrtrichtung Montabaur, kurz hinter Koblenz Hochheim, zu einem Verkehrsunfall. Augenscheinlich kam hier ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Grünstreifen und fuhr anschließend wieder auf die Straße. Hierbei wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt, so dass eine Gefahrenstelle für den fließenden Verkehr entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

