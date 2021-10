Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - In Wohnung eingebrochen

Karlsruhe (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Tullastraße brachen Unbekannte am Samstag, zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr ein. Nachdem Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss wurden die Räume durchsucht. Mit Uhren und Schmuck in noch unbekanntem Wert flüchteten die Täter.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell