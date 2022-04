POL-EL: Bad Bentheim - Kind lebensgefährlich verletzt

Klein Berßen (ots) - Am 22. April kam es in Klein Berßen in der Waldstraße zu einem Brand. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einer alten Holzheizung entstand ein Brand im Schornstein eines Zweifamilienhauses. Die Feuerwehr Klein Berßen war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Am Schornstein entstand geringer Sachschaden. Die genaue ...

