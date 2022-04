Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Emsbüren (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22. April kam es in Emsbüren in der Hanwische Straße zu zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter haben bei der Liudger-Schule bei mehreren Türen die Türschlösser mit einer unbekannten Substanz und Nägeln beschädigt. Der Schaden wird hier auf etwa 4000 Euro geschätzt. Ebenso wurden die Schlösser des Haupteingangs zur Schwimmhalle beschädigt. Der Schaden wird hier auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren zu melden; Tel.: 05903-703190.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell