POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Papenburg (ots) - Am 12. April beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9 und 19 Uhr auf einem Parkplatz am Deverweg in Papenburg, einen Mitsubishi. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

