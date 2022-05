Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 8.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (09.05.2022)

Trossingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Achauerstraße an der Einmündung zur Brühlstraße ereignet hat. Eine 29-Jährige war mit einem Ford Turneo auf der Achauerstraße in Richtung Stadion unterwegs und musste auf Höhe der Einmündung Brühlstraße anhalten. Eine dahinterfahrende 20-Jährige Audi A1- Fahrerin prallte auf den Ford auf. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Audi auf rund 3.000 Euro und am Ford auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell