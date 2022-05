Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Bad Sassendorf fiel am Mittwochabend gleich mehrfach am Bahnhof auf. Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier pöbelte der offensichtlich unter Alkohol und anderen Betäubungsmitteln stehende Mann Passanten an. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich aggressiv. Er wurde aufgefordert den Bereich des Bahnhofs zu verlassen. Um 22:25 Uhr, mussten die Polizisten erneut zum Bahnhof. Jetzt war der Bad Sassendorfer mit nacktem Oberkörper unterwegs. Da er auch in Gegenwart der Beamten seine Aggressivität nicht ablegen wollte oder konnte, brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung in eine Zelle. Hier verbrachte er den Rest der Nacht. (lü)

