POL-SO: Geseke - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Rüthen (ots) - Am Mittwoch, um 12:12 Uhr, kam es am Meister Weg, zwischen Rüthen und Meiste zu einem Unfall. Ein 67-jähriger Mann aus Warendorf war mit seiner BMW in Richtung Spitze Warte unterwegs. In einer Kurve verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand ...

