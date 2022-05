POL-SO: Warstein - Unfall

Ense (ots) - Am Dienstag, um 10:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Werler Straße zu einem Diebstahl. Eine 85-jährige Frau aus Ense hatte ihre Einkaufstasche mitsamt Portemonnaie in den Einkaufswagen gelegt. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Tasche samt Inhalt nicht mehr da war. Neben dem Bargeld befanden sich auch Papiere und EC-Karten in der Börse. Manchmal ist man schon verwundert, wie leichtsinnig ...

mehr