Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Taschendiebstahl

Ense (ots)

Am Dienstag, um 10:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Werler Straße zu einem Diebstahl. Eine 85-jährige Frau aus Ense hatte ihre Einkaufstasche mitsamt Portemonnaie in den Einkaufswagen gelegt. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Tasche samt Inhalt nicht mehr da war. Neben dem Bargeld befanden sich auch Papiere und EC-Karten in der Börse. Manchmal ist man schon verwundert, wie leichtsinnig Menschen mit ihrem Eigentum umgehen. Die Geldbörse in den Einkaufswagen zu legen ist für Diebe wie eine Einladung. "Seien Sie schlauer als die Klauer und laden Sie diese nicht noch ein!" Ein gut gemeinter Rat ihrer Polizei. Übrigens: Der Irrglaube, dass so etwas nur den Anderen passiert, wird an der Stelle immer deutlich widerlegt! (lü)

