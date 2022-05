Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radlerin fährt gegen Autotür

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 13:20 Uhr, kam es an der Rathausstraße zu einem Unfall. Eine 15-jährige Jugendliche aus Lippstadt war mit ihrem Fahrrad auf der Rathausstraße unterwegs. Plötzlich wurde die Autotür eines am rechten Straßenrand geparkten Autos geöffnet und die Radlerin kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die 49-jährige Autofahrerin, die die Tür geöffnet hatte, gab an, dass sie die Radfahrerin nicht bemerkt hatte. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell