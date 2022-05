Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sportbegeistert

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 16:25 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen auf das Gelände der Realschulen am Dusternweg gerufen. Hier konnten die Polizisten auf dem Schulhof zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche aus Lippstadt antreffen. Die beiden hatten zunächst versucht in die südliche Sporthalle einzudringen. Dies misslang jedoch und einer der Beiden trug eine Schnittverletzung davon. Sie hatten versucht durch ein Fenster einzudringen welches dabei zu Bruch ging. Anschließend schafften sie es durch ein nicht richtig verschlossenes Fenster in die nördliche Sporthalle einzudringen. Hier bauten sie sich ein Trampolin auf und hatten wahrscheinlich Spaß an der sportlichen Betätigung. Beide Jungen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (lü)

