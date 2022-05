POL-PDNW: Fahrradfahrer mit 2,1 Promille

Haßloch/Meckenheim (ots) - Am 06.05.2022 zwischen 17:25 und 17:45 Uhr fuhr ein 47jähriger mit seinem Pkw zunächst von Meckenheim auf die BAB 65 an der Anschlussstelle Haßloch in Richtung Landau und dann über die Anschlussstelle Neustadt-Nord und Neustadt-Mußbach zurück nach Haßloch. Hierbei fuhr er in starken Schlangenlinien, missachtete Lichtzeichenanlagen, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und verringerte die ...

