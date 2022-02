Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 37-Jähriger zeigt Hitlergruß

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.02.2022) gegen 16 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Hauptbahnhof Dresden. Der 37-jährige Deutsche trug keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz, darauf angesprochen zeigte er ein aggressives und aufbrausendes Verhalten.

Der in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig gewordene Mann hob plötzlich seinen rechten Arm und zeigte den sog. Hitlergruß. Zudem legte er zwei Finger seiner linken Hand an die Oberlippe und deutete damit ein "Bärtchen" an.

Die Bundespolizei Dresden leitete Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Weiterhin wurde das Gesundheitsamt zum Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz informiert, um weitere ordnungsrechtliche Schritte zu prüfen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell