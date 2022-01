Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Notarzteinsatz im Hauptbahnhof Dresden - Zeugenaufruf

Dresden (ots)

Am Freitag, dem 28.01.2022 kollabierte eine 48-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in der S-Bahn von Pirna nach Dresden. Der Zug erreichte den Hauptbahnhof Dresden kurz vor 18 Uhr. In der Folge kam ein Notarzt zum Einsatz, der die russische Staatsangehörige reanimierte und in ein Krankenhaus einlieferte.

Zur Rekonstruktion der Geschehnisse sucht die Bundespolizei Dresden Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu oben beschriebenem Notarzteinsatz, in erster Linie zu den Geschehnissen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, machen.

Insbesondere werden die beiden jungen Ersthelferinnen, die mit den Einsatzkräften der Bundespolizei vor Ort das Gespräch gesucht hatten, gebeten sich zu melden.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 bei der Bundespolizei Dresden!

