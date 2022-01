Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Unbekannter beleidigt Jugendliche und zeigt den Hitlergruß

Dresden (ots)

Am Sonntagmittag (16.01.2022) gegen 13:30 Uhr sprach ein Mann im Hauptbahnhof eine Gruppe bestehend aus vier Mädchen im Alter von 14 - 17 Jahren an. Er fragte, aus welchem Land sie kämen und was sie hier machen würden.

Daraufhin entfernten sich die Mädchen richtigerweise in Richtung Kuppelhalle und ließen sich nicht auf eine Diskussion ein. Der Unbekannte folgte ihnen mit seinem Fahrrad und beleidigte sie mit den Worten: "Ihr seid schlechte Ausländer und schlechte Muslime". Anschließend spuckte er in Richtung der Mädchen und traf die Bekleidung, zudem zeigte er den Hitlergruß. Danach verließ er den Hauptbahnhof zum Wiener Platz, wobei er erneut den Hitlergruß zeigte. Nun bewegte er sich zur Ammonstraße, von wo aus er in unbekannte Richtung weiterfuhr.

Die Bundespolizei Dresden hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern, unter Einbeziehung vorhandener Videoaufzeichnungen, an und werden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

