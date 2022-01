Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Isselhorster Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (04.01., 09.30 Uhr) kam es im Einmündungsbereich der Isselhorster Straße/ Felix-Wankel-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Fords und einer Dacia-Fahrerin. Zuvor befuhr der 26-jährige Verler mit seinem Ford die Isselhorster Straße in Richtung Bielefelder Straße/ B 61 und beabsichtigte kurz hinter der Bahnunterführung nach links in die Felix-Wankel-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr die 42-jährige Dacia-Fahrerin aus Gütersloh die Isselhorster Straße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch des Ford-Fahrers kam es anschließend zur Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurden beide Unfallbeteiligten in Gütersloher Krankenhäuser transportiert. Während der 26-Jährige mit leichten Verletzungen ambulant behandelt wurde, musste die 42-Jährige mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen stationär verbleiben.

Die beiden Fahrzeuge waren durch die Kollision stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport beider Pkw. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 18 000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Isselhorster Straße in beide Richtungen gesperrt.

