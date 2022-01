Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Wiedenbrücker Straße - Fahrer alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Samstagnacht (01.01., 02.30 Uhr) ereignete sich auf der Wiedenbrücker Straße/ B 61 ein Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers, welcher sich hierdurch schwer verletzte. Der 33-jährige Gütersloher befuhr mit einem Citroen zunächst die B 61 in Richtung Wiedenbrück. Kurz vor der Kreuzung Stadtring Kattenstroth kam der Citroen-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pflanzenkübel. In der Folge schleuderte das Fahrzeug nach links, überschlug sich und kam auf einer Grünfläche zum Stehen.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Eindruck der Beamten, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte daraufhin den Eindruck, so dass der Notarzt des eingesetzten Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle eine Blutprobe entnommen hatte. Anschließend wurde der 33-Jährige zur stationären Aufnahme mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm derweil die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten Fahrzeugs des Güterslohers. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet und der Führschein sichergestellt.

