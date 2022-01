Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - Zeugenhinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Verl/ Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Im September 2021 entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in Lebensmittelmärkten in Verl und in Schloß Holte-Stukenbrock die Geldbörsen zweier Geschädigter. Anschließend nutzte der Tatverdächtige die erbeutete EC-Karte einer Geschädigten, um sich damit in weiteren Lebensmittelgeschäften in Gütersloh und Bielefeld bei Einkäufen Bargeld auszahlen zu lassen. Zudem versuchter der Unbekannte die EC-Karten an Geldautomaten bei verschiedenen Banken einzusetzen.

Die entsprechenden Bilder des Tatverdächtigen wurden unterdessen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und können im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/72017

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell