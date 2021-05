Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneute Sachbeschädigung durch Vandalismus

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht vom 19. zum 20. Mai kam es in einem aktuell nicht in Betrieb befindlichen Kursanatorium an der Oesbergstraße zu massiven Sachbeschädigungen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von ca. 16:00 Uhr bis 00:50 Uhr eingeschränkt werden. Vermutlich drei Personen brachen ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und drangen so in das weitläufige Gebäude ein. In dem möblierten, aber aktuell unbewohnten Sanatorium besprühten sie wahllos Türen und Wände mit Farbspray, entleerten aufgestellte Feuerlöscher in den Räumen und schlugen dort installierte Lampen und Deckenverkleidungen ein. Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Einschätzung bei mindestens 10.000,- Euro bewegen. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder Tatumständen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell