Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - 12-jährige Radfahrerin durch ausparkenden PKW verletzt

Hameln (ots)

Bereits am Samstag, den 15.05.2021, kam es gegen 15:00 Uhr, in Hameln auf dem Parkplatz des Rewe Marktes am Hefehof zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sei eine 12-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad über den dortigen Parkplatz gefahren, als die Fahrerin eines dunklen PKW aus einer Parklücke ausparken wollte. Es sei zum Zusammenstoß gekommen, wodurch die Radfahrerin gestürzt sei und sich eine Prellung ihres linken Ellenbogens zugezogen habe. Die Fahrerin des PKW habe ihren Ausparkvorgang fortgesetzt und die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Dem 12-jährigen Mädchen sei durch einen Mann wieder auf die Beine geholfen worden.

Gegen die Fahrerin wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz gesehen haben, und insbesondere der Mann, der dem Mädchen geholfen hat, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer: 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell