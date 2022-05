Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Haßloch/Meckenheim (ots)

Am 06.05.2022 zwischen 17:25 und 17:45 Uhr fuhr ein 47jähriger mit seinem Pkw zunächst von Meckenheim auf die BAB 65 an der Anschlussstelle Haßloch in Richtung Landau und dann über die Anschlussstelle Neustadt-Nord und Neustadt-Mußbach zurück nach Haßloch. Hierbei fuhr er in starken Schlangenlinien, missachtete Lichtzeichenanlagen, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und verringerte die Geschwindigkeit auf der Autobahn fast bis zum Stillstand. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Irrfahrt durch mehrere verschiedene Polizei-Dienstgebiete in Haßloch beendet werden. Hier konnte der PKW-Führer durch die Beamten der Polizeiinspektion Haßloch einer Kontrolle unterzogen werden. Beim ihm wurde eine starke Beeinflussung von Alkohol und Rauschmitteln festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein des 47jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen.

Zeugen oder eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

