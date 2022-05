Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrolle

Grünstadt (ots)

Am 05.05.2022, 07:00-08:30 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Grünstadt im Südring Kontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrolle waren Fahrzeugführer die ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten brachten. Erfreulich war das in den meisten Fällend die Kinder vorschriftsmäßig im Fahrzeug gesichert waren. In 3 Fällen waren die Kinder leider nicht angeschnallt. Dies führte zu Anzeigen.

