Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Smart beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 005.05.2022 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein in der Otto Schmitt Groß Straße in Bad Dürkheim abgestellter Smart beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Smart und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hin-weise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

