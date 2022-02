FW Bremerhaven: Sturm über Bremerhaven Erstes Update vom Sturm am 17.02.2022

Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Mit dem Tageslicht wurden weitere sturmbedingte Schäden im Stadtgebiet Bremerhaven sichtbar und an die Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe gemeldet. Der Stab außergewöhnliche Ereignisse ist bei der Feuerwehr Bremerhaven zusammengekommen und koordiniert die Einsätze. Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder herabfallenden Dachbedeckungen. In einer größeren Lagerhalle wurde über die in der Halle in Stellung gebrachte Drehleiter eine Dachöffnung gesichert. Bei einer Metallgarage waren die Beschädigungen so groß, dass zur Gefahrenabwehr die Garage demontiert werden musste. Am heutigen Tag wurden bis 11:00 Uhr 38 Einsätze für die Feuerwehr Bremerhaven eröffnet. Von diesen Einsätzen wurden 4 vom THW und 6 von den Freiwilligen Feuerwehren abgearbeitet.

