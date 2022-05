POL-NB: Vermisster wieder da

Neubrandenburg (ots) - Am 01.05.2022 fand in Neubrandenburg auf dem Marktplatz und in der Treptower Straße das 11. Demokratiefest statt, an dem mehrere politische Parteien und Verbände teilnahmen. Ebenfalls anwesend war auch die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Frau Manuela Schwesig, welche eine Rede hielt. Diese wurde zu Beginn von kritischen Sprechchören und verbalen Störungen einzelner ...

mehr