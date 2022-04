Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Einbruch in der Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Dienstag, 19. April 2022, in ein Mobilfunkgeschäft in der Delmenhorster Innenstadt eingebrochen.

Zwischen 05:00 und 05:10 Uhr beschädigten sie die gläserne Eingangstür und konnten so den Verkaufsraum in der Lange Straße betreten. Hier nahmen sie in der Auslage befestigte Smartphones an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer im eingegrenzten Zeitraum verdächtige Personen in der Lange Straße festgestellt hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

