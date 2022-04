Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Steinewerfer in Steinheim - Zeugenaufruf

Steinheim (ots)

In Steinheim ist ein faustgroßer Stein gegen ein fahrendes Auto geworfen worden, nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine 36-Jährige aus Steinheim fuhr am Samstag, 16. April, gegen 16.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Billerbecker Straße in Richtung Hospitalstraße. In Höhe der Unterführung wurde ein Stein gegen das Fahrzeug geworfen. Es ist zu vermuten, dass der Stein von einer Person von dem parallel verlaufenden und erhöhten Gehweg in Richtung des Autos geworfen wurde. Die Person konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei stellte den faustgroßen Stein sicher, der das Auto getroffen hatte, und hat die Ermittlungen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Der an dem Skoda entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Vor dem beschädigten Skoda fuhr bei der Tat ein schwarzer Pkw, auch wurden auf einer Treppe neben der Fahrbahn drei Jugendliche gesehen. Die drei Jugendlichen und der Pkw-Nutzer könnten wichtige Zeugen sein. Diese Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell