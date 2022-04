POL-HX: Ermittlungen der Polizei nach Brand des Schützenhauses

Warburg, 19.04.2022 (ots) - Die Polizei veröffentlicht Fotos von einem unbekannten Mann, der in Warburg-Scherfede Bargeld gestohlen hat. Der unbekannte Dieb suchte am Freitag, 19. November 2021, gegen 09:15 Uhr eine Praxis an der Briloner Straße in Scherfede auf und stahl aus einer Geldbörse Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Mit Fotos einer Überwachungskamera wendet sich die Polizei an die Bevölkerung, um den ...

