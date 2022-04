POL-HX: Zwei Rennradfahrer gestürzt

Warburg (ots) - Am 17.04.2022, um 10:00 Uhr, meldete der zuständige Geschäftsführer der Volksbankfiliale Warburg-Ossendorf den Verdacht des Versuchs der Geldautomatensprengung an der betreffenden Filiale. Am öffentlich zugängigen Geldautomaten der Volksbank konnte eine Beschädigung festgestellt werden. Zusätzlich waren am Automaten Brandspuren erkennbar. Den Tätern gelang es nicht den Automaten zu sprengen. Die ...

mehr