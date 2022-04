POL-HX: Motorradfahrerin gestürzt

Warburg (ots) - Unbekannte Täter sind tagsüber in ein Wohnhaus in Warburg-Welda eingedrungen und haben dort Wertsachen erbeutet. Der Einbruch in das Haus an der Straße "Am Hoppenberg" hat sich am Montag, 11. April, vermutlich in der Zeit zwischen 14.30 und 16.20 Uhr ereignet. In dieser Zeit, als die Bewohner nicht zu Hause waren, drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume ...

