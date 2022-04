POL-HX: Parkenden Opel gerammt

Steinheim (ots) - Auf einem Parkplatz am Bahnhof Steinheim ist ein VW Golf von einem anderen Fahrzeug gerammt und am Heck beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher hatte sich daraufhin entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall hat sich offenbar am Mittwoch, 13. April, um 12.45 Uhr an dem Parkplatz Bahnhofsallee in Steinheim ereignet. Nach Angaben von Zeugen soll ein silbergrauer ...

