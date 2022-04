Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugin stellt sich flüchtendem Dieb mit Besen in den Weg

Höxter (ots)

Couragierte Zeugen haben sich in der Höxteraner Innenstadt einem flüchtenden Ladendieb in den Weg gestellt. Aufhalten konnten sie ihn nicht, allerdings verlor er einen Teil der Beute. Jetzt sucht die Polizei nach ihm und einem möglichen Helfer.

Der unbekannte Mann war am Dienstag, 12. April, um 17.50 Uhr in einer Parfümerie in der Marktstraße aufgefallen. Er hatte mehrere Packungen mit Parfüm in eine Tasche gesteckt und das Geschäft verlassen. Als der Inhaber dies bemerkte, ihm folgte und aufforderte stehen zu bleiben, lief der Tatverdächtige los.

In der angrenzenden Nagelschmiedstraße befand sich zufälligerweise eine Gruppe junger Frauen, die sich dem Tatverdächtigen in den Weg stellte. Zwei der weiblichen Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden von dem Tatverdächtigen zu Boden gestoßen. Dabei wurden die Hosen der Jugendlichen beschädigt.

Eine 53-jährige Zeugin, die sich zeitgleich in der Nagelschmiedstraße vor ihrer Haustür aufhielt, stellte sich ebenfalls dem Tatverdächtigen mit einem Besen in den Weg. Auch diese schubste der Dieb zur Seite und flüchtete weiter.

Ein paar Parfümpackungen verlor der Tatverdächtige unterwegs. Im Rahmen einer weiteren Fahndung konnte der Tatverdächtige von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Womöglich gehörte ein weiterer Mann zu ihm, der zum Zeitpunkt des Diebstahls eine Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch verwickelte und dadurch ablenkte.

Der Flüchtende wird beschrieben als männlich, 20 bis 23 Jahre, schlanke, sportliche Statur, 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, kurze Haare, dunkler Hauttyp, schwarze Bekleidung und trug einen schwarzen, hochwertigen Rucksack.

Der Kunde im Laden wird beschrieben als männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkler Hauttyp, lockige, dunkle Haare, Jeans, heller Pullover.

Dieser räuberische Diebstahl könnte in Zusammenhang stehen mit zwei weiteren Vorfällen, die sich im Laufe des Dienstages in der Höxteraner Fußgängerzone ereignet haben.

Um 13.50 Uhr hatte ein unbekannter Tatverdächtiger in der Stummrigestraße die nicht verschlossene Beifahrertür eines Bullis geöffnet, um eine darin liegende Kamera zu entwenden. Der Besitzer bemerkte das noch, riss dem Unbekannten die Kamera aus der Hand und hielt ihn zunächst fest. Der Unbekannte konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Gleichzeitig entfernte sich eine zweite männliche Person.

Außerdem wurde gegen 10.25 Uhr in der Stummrigestraße einem 84-jährigen Passanten ein Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen, in dem sich Ausweispapiere und Bargeld befanden. Der Mann war zunächst von einem jungen Fußgänger angerempelt worden, während ein anderer Mann nach der Geldbörse griff.

In beiden Fällen ist die Beschreibung der beiden Verdächtigen ähnlich wie bei dem Diebstahl in der Parfümerie.

Die Kriminalpolizei Höxter bittet um Hinweise zu den Verdächtigen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell