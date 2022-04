Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub

Hagen Hohenlimburg (ots)

Am 08.04.2022, gegen 19:25 Uhr, kam es an einer Grundschule in Hagen Hohenlimburg zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 13- und 14jährigen Hageners. Als die Geschädigten sich zum Fußballspielen auf dem Schulhof aufhielten, seien zwei Jugendliche dazugekommen. Der eine habe dem 14jährigen ein Springmesser vor die Brust gehalten und ihn aufgefordert, den Turnbeutel seines 13jährigen Freundes zu leeren. Daraufhin haben die Täter eine Ladestation an sich genommen und die Geldbörse des 13jährigen nach Bargeld durchsucht. Nachdem kein Geld aufgefunden wurde, seien die Täter mit der Ladestation zu Fuß in Richtung Hauptschule geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Täter waren einem der Geschädigten teilweise bekannt, so dass die Polizei Personalien ermitteln konnte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

