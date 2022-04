Polizei Hagen

POL-HA: 53-jähriger Mann bei Unfall in Altenhagen leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 53-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag (07.04.2022) bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen leicht verletzt worden. Der Hagener war, gegen 12.00 Uhr, zu Fuß auf dem Gelände des Malteser Hilfsdienstes in der Boeler Straße unterwegs. Ein 84-jähriger Mann rangierte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Opel auf dem Parkplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger. Dieser stürzte in Folge dessen und verletzte sich leicht. Der dort ansässige Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell