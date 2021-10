Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Frontalzusammenstoß

Haslach (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Hausach und Fischerbach, in Höhe Gechbach, kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autofahrern. Ein 54-Jähriger war nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Mercedes einer 65-Jährigen zusammengestoßen. Im Anschluss stieß das Auto der Frau beim Schleudervorgang gegen den hinter ihr fahrenden Mazda eines 25-Jährigen. Die Frau wurde beim Unfall schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Neben einer Rettungswagenbesatzung war auch ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Hausach mit mehreren Fahrzeugbesatzungen im Einsatz. Die beiden Mercedes mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Da beim Mazda-Fahrer eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde, musste dieser noch eine Blutprobe abgeben. /ag

